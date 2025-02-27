HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tartıştığı damadını öldürdü! 'Kızımı dövüyordu' dedi

Tartıştığı damadını öldürdü! 'Kızımı dövüyordu' dedi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
27.02.2025 15:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı damadı Gökhan Çapar'ı (48) bıçaklayarak öldüren Mustafa Kaçan (60), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaçan, adliyeden çıkarılırken, "Kızımı dövüyordu" dedi.

Tartıştığı damadını öldürdü! 'Kızımı dövüyordu' dedi

Polatlı’da dün akşam saatlerinde Gökhan Çapar, eşi D.Ç.'yi (31) yanına alarak konuşmak için kayınpederi Mustafa Kaçan ile buluştu. Basri Mahallesi'nde boş arazide otomobilin içinde Mustafa Kaçan, kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği damadı Gökhan Çapar'a tepki gösterdi. Çıkan tartışmada aracın arka koltuğunda oturan Mustafa Kaçan, direksiyonda bulunan damadı Gökhan Çapar'ı kızının yanında boğazından bıçakladı. Gökhan Çapar, hayatını kaybederken, Mustafa Kaçan jandarma tarafından gözaltına alındı.

DAMADINI-OLDUREN-KAYINPEDER-TUTUKLANDI-_587509_173850

'KIZIMA KÜFÜR ETTİ'

Mustafa Kaçan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Kızımı dövüyordu, pişmanım" dedi. Mustafa Kaçan, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Mustafa Kaçan'ın, savcılıktaki ifadesinde de "Kızımı dövüyordu. Olay esnasında da kızıma küfretti. Ben de dayanamadım" dediği öğrenildi.

DAMADINI-OLDUREN-KAYINPEDER-TUTUKLANDI-_587510_173850

CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Daha önce de eşi D.Ç.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen ve 'kadına karşı şiddet' suçundan kaydı bulunan Gökhan Çapar'ın, başka bir suçtan cezaevindeyken 1,5 ay önce tahliye olduğu öğrenildi.

DAMADINI-OLDUREN-KAYINPEDER-TUTUKLANDI-_587511_173850

Gökhan Çapar'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan eniştesi Metin Karakılıç, Gökhan Çapar'ın daha önce 2 evlilik daha yaşadığını belirterek, "Eşiyle beraber bizim sokakta 3 sene oturdu. Hiç öyle şiddet olayını görmedik. Sürekli de beraber gider gelirdik. Şiddet olayını ne gördük ne yaşadık. Sorunlar olurdu. 3-4 defa ayrılmak istediler; ama sonra yine birleştiler. Kayınpederin çok alkol aldığını duydum. Canice bir şey, böyle bir şey yapılamaz" dedi.

Olay sonrası Çapar çiftinin 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. (DHA)

Okulun önü kan gölüne döndü! İkisi de öldüOkulun önü kan gölüne döndü! İkisi de öldü
Sahur ve iftar uyarısı! Uzmanlardan Ramazan reçetesiSahur ve iftar uyarısı! Uzmanlardan Ramazan reçetesi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara damat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! Yüzde 32 ihtimalle...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! Yüzde 32 ihtimalle...

"Acilen raflardan kaldırılmalı" Süt sektöründe çarpıcı iddia!

"Acilen raflardan kaldırılmalı" Süt sektöründe çarpıcı iddia!

DEM heyeti İmralı'dan dönüyor! Birçok ilde hazırlıklar başladı: İlk görüntüler geldi

DEM heyeti İmralı'dan dönüyor! Birçok ilde hazırlıklar başladı: İlk görüntüler geldi

Abdüllatif Şener'in oğlunun cezası belli oldu! 'Dünyada en sevdiğim insanlardan biridir'

Abdüllatif Şener'in oğlunun cezası belli oldu! 'Dünyada en sevdiğim insanlardan biridir'

Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı

Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı

Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ayağını denk al” yanıtı

Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ayağını denk al” yanıtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Şimdi alın, uzun yıllar giyin! Reebok spor ayakkabılarda indirim başladı

Şimdi alın, uzun yıllar giyin! Reebok spor ayakkabılarda indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.