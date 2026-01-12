HABER

Tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evde tartıştığı erkek arkadaşını banyoda kasığından bıçaklayarak öldüren kadın mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın teras katında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, F.Z.

Tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evde tartıştığı erkek arkadaşını banyoda kasığından bıçaklayarak öldüren kadın mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın teras katında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Z., banyoda S.C.’yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis ekipleri gözaltına alınırken, ölen gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

