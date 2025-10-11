HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tartıştığı husumetlisini bıçakla yaraladı

Bursa'da yaşayan Suriye uyruklu T.A., evinin bulunduğu sokakta karşılaşıp tartıştığı husumetlisi M.M.'yi bıçakladı.

Tartıştığı husumetlisini bıçakla yaraladı

Olay, saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi 1. Yazar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, T.A., husumetli M.M.'yi evinin yakınında görünce tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.A., yanında bulundurduğu bıçakla M.M.'yi karın bölgesinden yaralayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulasla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan T.A., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Uşak! Kahvehanede husumetli tartışma kanlı bittiYer: Uşak! Kahvehanede husumetli tartışma kanlı bitti
Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördüSarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü

Anahtar Kelimeler:
Bursa bıçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.