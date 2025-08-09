Tartıştığı işçiyi vuran amir tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ’nin şantiyesinde meydana geldi. ASKİ’de görevli amir Taner A., henüz bilinmeyen nedenle işçi Ahmet A. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda amir, yanındaki tabancayla işçiyi ayağından vurdu. Ahmet A., yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet A., ambulansla hastaneye götürüldü.

Şüpheli Taner A. ise Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

