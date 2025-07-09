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Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi! İfadesi pes dedirtti: "5 bin TL alacağım vardı"

Antalya’da alacaklı olduğu kişiyi bacağından vurduktan sonra bir süre başında bekleyen şahıs yakalandı. Tartışmanın 5 bin TL'lik alacak meselesi nedeniyle çıktığını söyleyen şüphelinin olayda kullandığı silahı da denize attığı öğrenildi. Silah dalgıçlar tarafından bulunarak ekiplere teslim edildi.

Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi! İfadesi pes dedirtti: "5 bin TL alacağım vardı"

Antalya'daki olay, Kepez ilçesinde dün sabah Fatih Mahallesi 3400. Sokak’taki bir çocuk parkında meydana gelmişti. Tahir A. ile bir şahıs arasında parkta konuştukları sırada tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmada şahıs, Tahir A.’yı bacağından tabanca ile vurarak yaralamıştı.

Yaraladığı Tahir A.’nın başında bir süre bekleyen şahıs, bölgeye gelen polis araçlarının siren sesini duyunca hızla bölgeden uzaklaşmıştı. Bacağından yaralanan Tahir A. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi! İfadesi pes dedirtti: "5 bin TL alacağım vardı" 1

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tahir A.’yı yaralayarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi! İfadesi pes dedirtti: "5 bin TL alacağım vardı" 2

Yapılan çalışma sonucunda isminin Kerem A. olduğu tespit edilen şahıs, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede Göçerler Mahallesi’nde yakalandı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi! İfadesi pes dedirtti: "5 bin TL alacağım vardı" 3

Polis merkezine götürülen Kerem A.’nın ilk ifadesinde Tahir A.’dan 5 bin TL alacağı olduğunu, parayı istemek için buluştuklarını ancak aralarında tartışma çıktığını ve çıkan tartışmada bacağına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

DALGIÇLAR FALEZLERDE SİLAH ARADI

Tartıştığı kişiyi bacağından vurup başında bekledi! İfadesi pes dedirtti: "5 bin TL alacağım vardı" 4

Kerem A.’nın olayda kullandığı silahı ise Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Atatürk Parkı’ndaki falezlerden denize attığı öğrenildi. Verilen bilgi sonrası Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, Kerem A.’nın tarif ettiği bölgede dalış yaparak olayda kullanılan silahı aradı.

Kısa süreli arama çalışmasının ardından silah bulunarak ekiplere teslim edildi. Olay yeri inceleme ekibinin silah üzerinde yaptığı çalışmanın ardından tabanca delil torbasına konularak muhafaza altına alındı. Olayı gerçekleştiren Kerem A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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