Tartıştığı kişiyi tek yumrukla hastanelik etti

ADANA’nın Yüreğir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada Umut Ayyıldız’ı (24) tek yumrukla hastanelik eden Serdar D. (24) ve Enes G. (22) tutuklandı. Yaşananlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartıştığı kişiyi tek yumrukla hastanelik etti

Olay, akşam saatlerinde 11 Eylül’de Girne Bulvarı Özgür Mahallesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda Serdar D. ve Enes G. ile Umut Ayyıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki kişiden biri Ayyıldız’ı iterken diğeri de yumruk attı. Yüzüne aldığı tek yumruk darbesiyle yere yığılan Ayyıldız baygınlık geçirdi. Serdar D. ile Enes G., ise hiçbir şey olmamış gibi motosikletlerine binerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayyıldız, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serdar D. ile Enes G.’yi Sarıçam Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Adana
