Taşan çaydaki işletme yıkıldı, sulara kapılmak üzere olan bir köpek son anda kurtarıldı

Alanya’da üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı felç etti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından etkisini artıran yağışlar nedeniyle Dim Çayı ve Oba Çayı taştı. Su debisinin hızla yükselmesi sonucu dere yataklarında taşkınlar meydana gelirken, çok sayıda işletme ve ev zarar gördü. Çaydaki bir işletmenin yıkılma anı ile mahsur kalan bir köpeğin kurtarılma anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Alanya Dim Çayı kenarında bulunan çardaklar, baraj kapağının açılmasıyla birlikte artan su seviyesi nedeniyle büyük hasar aldı. Çay kenarında faaliyet gösteren bazı işletmeler saniyeler içinde yıkılarak sulara kapıldı. Bir işletmenin taşkın anında gözden kaybolduğu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Dere kenarındaki işletmelere ait çardaklar, demir aksamlar ve su bidonları akıntıya kapılarak sürüklendi. Sel sularıyla taşınan çok sayıda malzeme Akdeniz’in serin sularına kadar ulaştı.

KÖPEK SELE KAPILMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Dim Çayı’nda bir başka işletmede ise sulara kapılmak üzere olan bir köpek, iki işletme çalışanının müdahalesiyle son anda kurtarıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

EVLERİN ZEMİN KATLARI SULAR ALTINDA KALDI, O ANLAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Dim Çayı kenarında inşa edilen bazı evler de taşkından nasibini aldı. Çayın taşmasıyla birlikte bazı konutların giriş ve bodrum katları sular altında kaldı. Bölgedeki hasar ve selin boyutu havadan drone ile görüntülendi. Ayrıca sahil kenarında oluşan piknik ve işletme alanlarında selin taşıdığı eşyalar da drone görüntülerine yansıdı. İşletme sahipleri sahile giderek selin sürüklediği demir ve tahtaları kamyonet ve traktörlere yükleyip evlerinin yolunu tuttu.

Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katlarda yaşayan vatandaşların bulundukları yerleri derhal boşaltarak daha yüksek ve güvenli alanlara geçmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracı görevlendirilirken; 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldı, 314 vatandaş tahliye edildi, 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı, 48 vatandaş kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Sel ve su baskını çalışmaları kapsamında ise 137 ekip, 501 personel, 181 aracın görev başında olduğu ve su baskını nedeniyle sağlık sorunu yaşayan vatandaşımızın bulunmadığı belirtildi.

Sahilde eşyalarını toplamak için gelen işletme sahibi Bila Şimşek, ''Doğma büyüme Dimli'yim. 2 tane işletmem var. Bize yazılı bir tebligat verebilirlerdi. Piknikleri kaldırma peşindeler. Bizim hayvanlarımız öldü. 150 tane tavuğum gitti. 4 tane köpeğim gitti. 100 milyon TL'lik işletmem gitti. Bir şey kalmadı. Bize saat 8:00'de anons ediliyor. Saat 11:00'de suyu açıyorlar. Bu durumu 15 gün yada 1 ay öncesinde söyleyebilirdiniz. Kasırlı olarak kapağın 3'ünü aynı anda açtılar'' dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

