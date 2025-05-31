Taşınmaz satışlarında değerinden düşük fiyat gösterme dönemi sona eriyor

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, Gayrimenkul satışlarında değer belirleme yöntemleri, taşınmaz satışlarında tapu harçları ve Maliye Bakanlığı tarafından kullanılan Mekansal Veri Analizi Sistemi’yle (MEVA) sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"DÜŞÜK BEDELLİ SATIŞLAR MEVA İLE TESPİT EDİLİYOR"

İHA muhabirine konuşan Taylan, MEVA’nın yazılım sistemi olduğunu belirterek, "MEVA satışta yapılan gayrimenkul bedellerinin tapu harçlarının düşüklüğü, yüksekliği gibi konularda araştırma yapmak ve analizleri yapmak, düşük bedelli satışlar varsa da onları tespit ediyor. Maliye Bakanlığı bu kanalda satışları yapan vatandaşlarımıza birer yazı göndererek gayrimenkulünüz gerçekte şu değerde fakat siz şu değere göstermişsiniz gibi yazılar yollayarak tapu harçlarının tahsilini sağlamaya çalışıyor. Yine gayrimenkulde bir değer artışı söz konusuysa satıcı için bunu da talep etmek gibi özellikle 3-4 aydır Maliye Bakanlığı yoğun bir şekilde MEVA sistemiyle bu denetimi yapıyor. Bu durum hızlanarak devam ediyor. Örneğin; sistem şu ana kadar 16 bin mükellefi incelemiş, 9 bin civarında mükellefe bu konuda yazı gitmiş. 2 bin 500-2 bin 600 civarında vatandaşımız da bu giden yazılar karşılığında tekrar beyanda bulunup o vergi farklarını ödemeye başlamışlar" açıklamasında bulundu.

"10 MİLYON LİRALIK BİR GAYRİMENKULÜN EMLAK BEYAN DEĞERİ ŞU AN 2-3 MİLYON LİRA"

Piyasadaki satışların büyük bir bölümünde vatandaşların gayrimenkul satışlarını belediyelerin belirlediği emlak beyan değeri üzerinden gerçekleştirdiğini söyleyen Taylan, "10 milyon liralık bir gayrimenkulün emlak beyan değeri şu an belki 2-3 milyon lira civarında. Vatandaşımızda genelde bu emlak beyan değeri üzerinden işlemini yaptığından gerçek değer üzerinden satışını gösteremiyor" diye konuştu.

Taylan, tapu harç bedellerinin yüksek olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Vatandaşların gayrimenkul değerlerini düşük göstermesindeki en büyük neden Tapu harçlarının çok yüksek olması. Örneğin 2 milyon liraya bir gayrimenkul sattığınızda yüzde 4 ile çarpıyorsunuz. 10 milyon liraya gayrimenkulü sattığınızda onu da yüzde 4 ile çarpıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar yüksek bedelle gayrimenkul göstermekten imtina ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

MEVA sistemiyle yapılan araştırma ve analizlerde gerçek değer tespit edildiğinde vatandaşın yüzde 4 gibi çok yüksek bir tapu harcıyla karşı karşıya geldiğini ifade eden Taylan, "Diğer tarafta satıcımız da eğer bunu 5 yıldan önce elinden çıkardıysa orada hem ona tapu harcı hem de bir değer artış vergisi ortaya çıkıyor ki bu vatandaşı çok ciddi anlamda mağdur eder. Herkes vergisini ödesin, kimse vergi kaçırmasın, nasıl otomobil satışlarında bu işler çözüldüyse, gayrimenkul sektöründe de artık bu bir kangren, düşük bedelle gayrimenkul satışı, bu birçok mağduriyetlere sebebiyet veriyor. Onun için bizim acilen tapu harçlarını yüzde 1’e düşürmemiz, bir sefere mahsus değer artış vergisine, bütün vatandaşlarımıza bir müktesefak tanımamız lazım. Bununla ilgili farklı düşünceler de geliştirilebilir. Biz onunla ilgili düşüncelerimizi tamamen muafiyet sağlanmayacaksa da başka şekilde nasıl çözülebilir gibi farklı başlıklarda görüşlerimizi Bakanlığımıza ilettik" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır