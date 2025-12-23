HABER

Taşla park halindeki otomobiller ile iş yerlerinin camlarını kıran şüpheli tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde taşla park halindeki araçlar ile iş yerlerinin camlarını kıran Burhan F. (33), tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi ile aynı adı taşıyan meydanda yaşandı. Kentin en işlek caddesine gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Burhan F., eline aldığı taşla önce iş yerlerinin ardından otomobillerin camlarını kırdı. Çevredekilerin müdahale ettiği Burhan F., uyarılara rağmen camlara taş atmaya devam etti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. İncelemede; 6 otomobil ile 5 iş yerinin camlarının kırıldığı belirlendi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan F., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Hatay
