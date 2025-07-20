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Taşlıçay’da balık tutmaya giden vatandaşın cansız bedeni bulundu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde balık tutmaya giden bir vatandaş, kaybolduktan bir gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Taşlıçay’da balık tutmaya giden vatandaşın cansız bedeni bulundu
Begüm Özkaynak

Olay, 19 Temmuz 2025 tarihinde Taşlıçay ilçesine bağlı Balıklıgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde balık tutmak için göl bölgesine giden M.S.Ç.’den (34) uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Taşlıçay’da balık tutmaya giden vatandaşın cansız bedeni bulundu 1

24 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFAD, jandarma, Van Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ve sağlık ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda toplam 8 araç ve 40 personel görev aldı. Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışmaları sonucu M.S.Ç.’nin cansız bedenine 20 Temmuz sabahı ulaşıldı.

Taşlıçay’da balık tutmaya giden vatandaşın cansız bedeni bulundu 2

Gölden çıkarılan cenaze, sağlık ekiplerine teslim edildi. M.S.Ç.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık Ağrı Taşlıçay
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