Taşyolu’nda çığ düştü, güzergâh ulaşıma kapatıldı

Kemaliye ilçesinde son günlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı, Taşyolu güzergâhında çığ düşmesine neden oldu. Çığın meydana gelmesinin ardından ilgili kurumlar tarafından bölgeye ekipler sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, çığın ardından yolun tedbir amaçlı olarak geçici süreyle ulaşıma kapatıldığını belirterek, bölgede temizlik ve yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çalışmalar kapsamında yol üzerindeki kar ve çığ birikintilerinin temizlenmesi için iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Can ve mal güvenliğinin öncelik olduğunu vurgulayan yetkililer, yol güvenliği tam olarak sağlanana kadar vatandaşların Kemaliyeliler Taşyolu güzergâhını kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca vatandaşlardan, konuya ilişkin yalnızca resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamaların takip edilmesi istendi.

Bölgede ekiplerin temizlik, kontrol ve güvenlik çalışmaları sürerken, yolun yeniden ulaşıma açılmasına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır