HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov, 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapanışında konuştu

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Rusya ile İslam dünyası ülkeleri arasındaki uluslararası gençlik işbirliğinin gelişmesine özen gösterdiklerini belirterek, "Eğitimde sadece bilgi vermek hakkında değil, sorumlu, vatansever ve ilgili vatandaşlar yetiştirmek için değerler konusunda bir rehber geliştirmek üzerine de çalışıyoruz." dedi.

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov, 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapanışında konuştu

Minnihanov, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nin "Küresel Değişim Çağında Eğitim: Değerler ve Kariyer Yolları" başlıklı kapanış oturumunda konuştu.

Bu zirvenin düzenlenmesinde payı olan ortaklara teşekkürlerini ileten Minnihanov, zirveye çok sayıda ülkeden rektör, bakan ve bilimsel kurum temsilcilerinin aktif katılım sağladığını dile getirdi.

Minnihanov, kritik değişimlerin yaşandığı bu zamanda eğitimin hem bireysel hem de devlet için bir sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, "Eğitimde sadece bilgi vermek hakkında değil, sorumlu, vatansever ve ilgili vatandaşlar yetiştirmek için değerler konusunda bir rehber geliştirmek üzerine de çalışıyoruz." dedi.

Ortak görevin, gençlerin hem kariyerlerinde hem de bireysel olarak yollarını bulabilmeleri için şartların oluşturulması olduğunu kaydeden Minnihanov, ülkede çok güçlü bir eğitim altyapısı geliştirdiklerini anlattı.

Minnihanov, Tataristan'ın geçen yıl Rusya'da bilimsel ve teknolojik yönetim süreci açısından ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, ülkesindeki eğitim kalitesinin giderek daha fazla yabancı ülkeden öğrenci çektiğini belirtti.

Bugün yabancı öğrenci sayısının 22 bini geçtiğini aktaran Minnihanov, "Rusya ile İslam dünyası ülkeleri arasındaki uluslararası gençlik işbirliğinin gelişmesine özel bir alaka gösteriyoruz." dedi.

Minnihanov, zirve kapsamında genç bilim insanları, diplomatlar ve girişimcilerin de bir araya geldiğine değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı üzerine bu yıl başkanlık yaptığı Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu oturumundan bahsetti.

Oturumun gençlik politikalarına ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmaya odaklandığını aktaran Minnihanov, gençlerin barışın değerini bilmesinin önemini vurguladı.

Minnihanov, tarih bilgisinin vatanseverlik ve geleceğe yönelik bir sorumluluk tutumu oluşturduğuna işaret ederek, "Rusya'da geleneğe dayalı şekilde genç nesilleri eğitmek ve bir araya getirmek için daha fazla şart oluşturuluyor. Hedef, sivil topluma katkıda bulunmak ve sivil toplumun gelişmesi." ifadelerini kullandı.

Gençlerin eğitilmesi konusundaki temel konuların Rusya tarafından hazırlandığını anlatan Minnihanov, bu hareketin denetleme kurulunun başkanlığını ise Putin'in yürüttüğünü söyledi.

Minnihanov, bu hareketin amacının tüm kamu kurumlarının ve yapılarının güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Bu yılki zirvenin konusunun küresel değişimler çağında eğitimin önemi olduğuna işaret ettiğini belirten Minnihanov, program kapsamında yapılan görüşmelerin çok verimli geçtiğinden emin olduğunu ifade etti.

Minnihanov, uzmanları yetiştirmede en iyi yöntemlere dair görüş alışverişinde bulunulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, heyetlere verimli çalışmaları ve projelerin başarılı şekilde uygulanması nedeniyle teşekkürlerini iletti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCG Sakarya ve TCG Hızırreis denizaltılarına ziyaretçilerden yoğun ilgiTCG Sakarya ve TCG Hızırreis denizaltılarına ziyaretçilerden yoğun ilgi
Samsun'da denizde boğulan 2 kişi, Yozgat'ta toprağa verildiSamsun'da denizde boğulan 2 kişi, Yozgat'ta toprağa verildi

Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Kritik teması Kremlin duyurdu

Kritik teması Kremlin duyurdu

“Tarihin ilk ChatGPT cinayeti” Annesini ve kendini öldürdü

“Tarihin ilk ChatGPT cinayeti” Annesini ve kendini öldürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.