Tatbikat gerçeğini aratmadı, itfaiye personelinin soğukkanlılığı alkış topladı

Asım Şahin İmam Hatip Lisesi'nde İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 311'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen tatbikata Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve öğrenciler katıldı. Senaryo gereği okul binasında mahsur kalan bir kişi, açılan hava yastığına atlayarak tahliye edildi. Ardından enkaz altından kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiye ekiplerinin olaylara soğukkanlı ve başarılı müdahalesi, öğrencilerden alkış topladı.

"İtfaiye teşkilatı her yerde"

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "İtfaiye aslında sadece yangına müdahale etmiyor. Yangın söndürmede, insanları kurtarmada, depremde, kazalarda, hayvanların sıkışması ve düşmesi olaylarında itfaiye var. İtfaiye, sadece insanların değil hayvanların da canlarını kurtarıyor. O yüzden itfaiye teşkilatı hem şehrimiz hem de ülkemiz için çok önemli. Geldiğimiz günden bu yana itfaiyeye çok önem veriyoruz. Güçlü bir itfaiye teşkilatı hem şehir hem de ülke için çok çok önemli" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır