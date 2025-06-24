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Tatil mevsimi başladı! Boğulma tehlikesi kapıda: "Son 4 yılda 4 bine yakın vatandaşımızı kaybettik"

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte sahillere akın eden vatandaşlar için uzmanlardan hayati uyarılar geliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına dikkat çekerek, özellikle yüzme bilmeyen bireyler ve çocuklar için büyük risk taşıyan kontrolsüz sahillere karşı uyardı. Detaylı açıklamalar haberimizde...

Tatil mevsimi başladı! Boğulma tehlikesi kapıda: "Son 4 yılda 4 bine yakın vatandaşımızı kaybettik"

Hava sıcaklıklarının ani yükselişiyle vatandaşların denize yöneldiğini ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, boğulma vakalarının en çok yaz aylarında ve kontrolsüz alanlarda yaşandığını söyledi.

Prof. Dr. Özkaya, "Yazın bir anda gelmesiyle birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar, ailecek sahillere akın ediyor. Ancak bilinçsizce denize girenler büyük bir tehlikenin içinde. Özellikle yüzme bilmeyen bireyler ve çocuklar, denizin sinsi tehlikesi olan ‘rip' yani ters akıntıya kapılarak hayatını kaybediyor" dedi.

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"SON 4 YILDA 4 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Boğulma olaylarının istatistiksel boyutuna da değinen Prof. Dr. Özkaya, "Son 4 sene için 4 bine yakın vatandaşımız boğularak hayatını kaybetti. Bu her sene artacak gibi duruyor. Özellikle yüzme bilmeyen vatandaşlar RİP akıntısı dediğimiz ters akıntıya maruz kaldıklarında açık denizlerde kaybolup boğuluyorlar. Bu ters akıntı en profesyonel yüzücüleri bile açık denizlere çekiyor. Denize girdiğinizde ayaklarınız yerden kesilmiş hissediyorsunuz" dedi.

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"AYAKLARINIZ YERE DEĞSE BİLE GÜVENDE DEĞİLSİNİZ"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna da dikkat çeken Özkaya, deniz altındaki sismik hareketliliğin su altı akıntılarını etkileyebileceğini belirtti. Özkaya, "Özellikle ülkemiz deprem bölgesidir. Depremlerin büyük bir çoğunluğu denizlerde olmaktadır. Bu depremler deniz akıntısını etkilemektedir. Denize girdiğinizde lütfen boyunuz geçmediği yerlerde durun. Ayaklarınız yere dahi değse depremlerden, ters akıntılardan dolayı ayaklarını kayarak boğulabilme tehlikeniz var" şeklinde konuştu.

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"AYNI AİLEDEN BİRKAÇ KİŞİYİ BİRDEN KAYBEDİYORUZ"

Gözetimsiz sahillerde yaşanan vakaların çoğunun zincirleme olduğunu da aktaran Özkaya, şu uyarıyı yaptı: "Özellikle tenha, izole yerlerde denize giren ailelerde biri boğulma tehlikesi geçirince, diğerleri de onu kurtarmak için suya giriyor. Maalesef bu durum birkaç kişinin birden hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor. Bu tür olaylar yaşadık. Bu yüzden hafta sonu planı yaparken, güvenliği ikinci plana atmayın. Birkaç dakikalık ihmal geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir."

Vatandaşların sadece serinlemek için değil, aynı zamanda bilinçli ve dikkatli şekilde denize girmesi gerektiğini söyleyen Özkaya, "Lütfen çocuklarınızı gözetimsiz bırakmayın, can yeleği gibi önlemleri ihmal etmeyin. Tatiliniz keyifle bitsin, acıyla değil" ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
boğulmak yüzmek deniz yaz ayları
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