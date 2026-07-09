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Tatilde havuza düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de ailesiyle birlikte tatil yaptığı sırada kaldıkları tesisin havuzuna düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk, Esenyurt’ta gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tatilde havuza düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Ailesiyle birlikte Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde tatil yapan 4 yaşındaki Seyit Hamza Arvasi, dün kaldıkları tesisin havuzuna düşmüş, ardından ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

TATİLDE HAVUZA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul Esenyurt Bilali Habeşi Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Minik Hamza'nın cenaze namazına AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ailesi ve yüzlerce vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazın ardından minik Hamza'nın cenazesi, Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli cenaze havuz çocuk
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