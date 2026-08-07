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Tatile Giderken 7.500 TL Kazanmak İçin Bilmeniz Gerekenler

Tatil bütçenizi yormadan, ETS ve Maximum Kart’ın sunduğu MaxiPuan ve ek indirim fırsatlarıyla tatili nasıl daha ucuza getirebileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

Tatile Giderken 7.500 TL Kazanmak İçin Bilmeniz Gerekenler

Son Güncelleme: 4 Ağustos 2026

Yaz tatili planları yaparken bütçenizi hafifletmenin en güzel yollarından biri, harcarken kazanacağınız fırsatları değerlendirmektir. Çünkü Maximum Kart ile ETS'den yapacağınız seçili otel ve tur rezervasyonlarında sadece 7.500 TL'ye varan MaxiPuan kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda seçili tesislerde sunulan %5 ek indirimden de faydalanabiliyorsunuz.

Tatili Ucuza Getirmenin Maximum Yolu

Tatile Giderken 7.500 TL Kazanmak İçin Bilmeniz Gerekenler 1

Tatil alışverişinizi yaparken avantajları maksimize etmenin sırrı, ödeme adımında doğru aracı kullanmaktan geçiyor. Seyahat bütçenizi düşürmek istiyorsanız, Maximum Kart'ınızla ETS üzerinden yapacağınız işlemlerde sunulan fırsatlarıkullanabilirsiniz.

Yurt içi ve Kıbrıs otellerinden tutun da yurt dışı veya gemi turlarına kadar geniş bir yelpazede, harcama tutarınıza göre kademeli bir MaxiPuan sistemi işliyor. Üstelik ETS'deki seçili otellerde rezervasyon yaptırdığınızda, kazanacağınız puanların yanı sıra fiyatta anında %5 ek indirim devreye giriyor. Böylece tatilin maliyetini iki farklı koldan avantajlarla aşağı çekmiş oluyorsunuz. Üstelik vade farksız 6 aya varan taksit fırsatıyla!

Ne Kadar Harcamaya, Ne Kadar Puan?

Ağustos ayı boyunca geçerli olan bu fırsatta, tek seferde yapacağınız harcamanın miktarı alacağınız ödülü doğrudan belirliyor. Maximum Kart'ınızla yapacağınız harcama tutarlarına göre kazanımlarınızı aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

ETS Rezervasyon Tutarı Kazanılacak MaxiPuan Ekstra Fırsat
45.000 TL - 69.999 TL arası 2.500 TL Seçili otellerde anında %5 ek indirim
70.000 TL - 119.999 TL arası 5.500 TL Seçili otellerde anında %5 ek indirim
120.000 TL ve üzeri 7.500 TL Seçili otellerde anında %5 ek indirim

Ayrıntılı bilgi: maximum.com.tr’de

Puanları Toplamak İçin Adımlar

Tatile Giderken 7.500 TL Kazanmak İçin Bilmeniz Gerekenler 2

Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak oldukça pratik. Rezervasyonunuzu tamamlamadan önce İşCep veya Maximum Mobil uygulamasına girip "Kampanyalar" bölümünden ETS kampanyasını bularak "Katıl" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Katılım sağladıktan sonra, dilediğiniz bir ETS platformundan (web sitesi veya acenteler) seçili otel veya turlardan birini seçip, ödemenizi Maximum Kart'ınız ile peşin veya 6 aya varan taksit seçenekleriyle tamamladığınızda fırsattan yararlanabiliyorsunuz.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer tatil rezervasyonunuzu tek seferde 45.000 TL'nin altında bir tutarla yapmayı planlıyorsanız veya aidatsız bir Türkiye İş Bankası kredi kartı kullanıyorsanız bu kampanya sizin için uygun değil çünkü aidatsız kartlar kampanyaya dahil edilse bile MaxiPuan kazandırmıyor. Ayrıca tatilinizi ETS dışında başka bir turizm platformundan organize ediyorsanız, Maximum Kart'ın sunduğu bu 7.500 TL MaxiPuan fırsatından ve %5 anında indirim avantajından yararlanamazsınız.

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Anahtar Kelimeler:
tatil
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