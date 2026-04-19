Tatvan’da beton mikseri dereye uçtu

Bitlis’in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki dereye beton mikseri uçarken, sürücünün ise akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hizan kara yolu üzerindeki Hazo Deresi mevkiinde yaşandı. Tatvan’daki özel bir firmaya ait beton mikseri, Hizan’dan Tatvan istikametine seyir halindeyken belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü olduğu belirlenen Engin Aras’ın sel sularına kapılarak kaybolduğu değerlendirilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve diğer arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarını başlatılırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak çalışmalara destek veriyor. Bölgede arama faaliyetleri sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Bitlis
