Tatvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 40 köy ve 32 mezra yolu kapandı

İlçe merkezinde kar yağışı tipi ve fırtına şeklinde etkili olurken, akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı Tatvan'ı tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yer yer 15 santimetreye ulaşırken, park halindeki araçlar karla kaplandı. Özellikle Tatvan–Rahva yolu arasında tipi ve fırtına zaman zaman etkisini artırarak ulaşımda aksamalara neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YOĞUN KAR YAĞIŞINDAN 40 KÖY YOLU KAPANDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ile 32 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Öte yandan uzun süredir kar yağışına hasret kalan gençler, yoğun kar yağışını fırsata çevirerek ilçe merkezinde kartopu oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır