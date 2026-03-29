Tatvan’da sahte altın operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

27 Mart Cuma günü Tatvan’daki farklı kuyumculardan sahte altın bozdurulduğu yönünde gelen ihbarları değerlendiren Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Van’a, oradan da Erciş ilçesine geçtikleri tespit edildi. Ekipler tarafından yürütülen takip ve kontroller sonucunda şüpheliler, üzerlerinde sahte altın ve nakit parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemleri yapılmak üzere Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan E.B., A.B. ve A.B. isimli şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

