Tatvan’da otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Tokaçlı-Hanelmalı köyleri istikametinde seyir halinde bulunan F.M. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen E.A. (28) idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler F.M. ve E.A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan F.A. (31), Ö.K. (19), Y.B. (18) ve Ö.Ö. (18) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

