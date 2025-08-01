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Metro'da 'tavşan maskesi' gizemi! 'Bana görev verildi köpeğinizi sevebilir miyim?'

İstanbul Sarıyer'de metroya, elindeki tahta silah ve tavşan kostümüyle giren 15 yaşındaki A.Y panik yaratmıştı. Metroda benzer bir olay daha yaşandı. İkinci kez tavşan maskesiyle görüntülenen maskeli genç bir baba ve çocuğuna yaklaşıp; "Bana köpeğinizi sevme görevi verildi" dedi. Uzmanlar bunun bir oyun ya da yasa dışı bahis olduğunu söylüyor. 15 yaşındaki A.Y'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Metro'da 'tavşan maskesi' gizemi! 'Bana görev verildi köpeğinizi sevebilir miyim?'
Cansu Akalp

Elinde tüfekle tavşan kostümü giyip metroya binen kişiyi gören vatandaşlar, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

TAHTA OYUNCAK TÜFEK OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan incelemede şüphelinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu öğrenildi. A.Y.'nin Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. A.Y. ekiplerin takibi sonucun Araba Yolu Caddesi'ndeki metro istasyonunda maskeli halde yakalandı. Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elinde bulunan tüfeğin 'Oyuncak tahta tüfek' olduğu, maskenin ise 'Oyuncak tavşan maskesi' olduğu belirlendi. A.Y. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

'MASKELİ PARTİDEN DÖNÜYORDUM'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.Y.’nin, "Ayazağa’da maskeli bir partiye katıldım. Parti bitikten sonra eve dönmek için metroya bindim. Elimdeki tüfek tahtadan yapılmış oyuncak bir silah" dediği öğrenildi.

BU KEZ TÜFEK DEĞİL ELDİVEN VARDI!

Yenikapı-Hacıosman metrosunda "tavşan maskeli" bir kişi daha görüldü bu seferki kişinin elinde tüfek değil silah eldiven vardı.

Metro da tavşan maskesi gizemi! Bana görev verildi köpeğinizi sevebilir miyim? 1

"BANA GÖREV VERİLDİ, KÖPEĞİNİZİ SEVEBİLİR MİYİM?"

Anne-baba ve küçük kızlarının, köpekleriyle seyahat ettiğini, bu gencin ailenin yanına gelerek babaya "Şu an maskemin altında kamera var. Kayıt yapıyorum" dediğini ifade etti.

Babanın "Seni bu halinde ciddiye alamıyorum" dediğini, maskeli gencin "Bana şimdi anlık olarak bir görev geldi. Siyah eldivenimle köpeğinizi sevme görevi. Köpeğinizi sevebilir miyim?" diye yanıt verdiğini, babanın "Sev" diyerek izin vermesi üzerine maskeli gencin yere çömelerek köpeğin başını bir süre sevdiğini ve tekrar yerine oturduğunu belirtti.

Sonrasında da Hacıosman durağında indiğini, telefonda konuşarak merdivenlerden çıktığını, birkaç gün sonra da yine tavşan maskeli ama bu sefer elinde tüfek olan 15 yaşındaki çocuğun yakalandığını söyledi.

BAHİS Mİ? OYUN MU?

Uzmanlar bunun bir oyun ya da yasa dışı bahis olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlar "Gençler, kendi aralarında oyun oynuyor. Birbirlerine görev veriyorlar ve onu yapıyorlar" yorumu yapıyor. Ancak olayın daha büyük boyutları olduğunu ifade eden bazı uzmanlar ise bunun yasa dışı bahis olduğunu düşünüyor.

Uzmanlar bu bahis olayını da "Yasa dışı bahis sitelerinde bu gençlere görev veriliyor. Gençlerin verilen görevi yapıp yapamayacağına dair bahis oynanıyor. Görevin tamamlanmasına göre de birileri kazanıyor, birileri kaybediyor" diye anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
metro tavşan kostüm
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