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Tavşanlı'da öğrenciler trafik parkurunda kuralları öğrendi

14.03.2025 10:34
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

Tavşanlı'da öğrenciler trafik parkurunda kuralları öğrendi

Eğitimde, yaklaşık bin 500 öğrenciye trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Bağlık İlkokulu - Ortaokulu kapalı spor salonunda kurulan trafik platformunda, öğrencilere temel trafik kuralları öğretildi. Özellikle de anne ve babalarla araçlara binildiğinde emniyet kemeri takılmasının hayati önemi vurgulandı. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin trafik kurallarını daha iyi kavraması hedeflendi. Eğitimde, öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafik senaryoları canlandırılarak, doğru davranış biçimleri gösterildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Eğitimlerin, öğrencilerin trafikte daha bilinçli ve güvenli bir şekilde hareket etmelerine katkı sağlayacağı belirtildi. Yetkililer, bu tür eğitimlerin devam edeceğini ve trafik bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceğini ifade ettiler.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya öğrenci
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