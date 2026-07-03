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Tavşanlı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Tavşanlı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, İnegöl-Tavşanlı karayolu üzerindeki Kayaarası köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. (70) idaresindeki 43 HS 067 plakalı traktör ile M.M.K. (40) yönetimindeki 43 ACC 643 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A.K. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tavşanlı da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı 1

OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Tavşanlı da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya traktör kaza
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