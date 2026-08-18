Sabahat Akkiraz sahneye çıkınca Tülay Hatimoğulları yerini terk etti

63’üncü Ulusal ve 37’nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleşti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da katıldığı törende dikkat çeken anlar yaşandı.

AKKİRAZ SAHNEYE ÇIKTI, HATİMOĞULLARI YERİNİ TERK ETTİ

Etkinlik kapsamında eski CHP milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz’ın sahne aldığı dakikalarda, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları protokolde kendisine ayrılan koltuğu boş bıraktı.

AKKİRAZ'IN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞI

Yaşananların ardından Akkiraz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Akkiraz, "Hacıbektaş Anma etkinliklerinde sahne saatimi kendim belirledim. Normalde sahne alacağım saatten daha erken bir saate “malum nedenden” dolayı değişiklik yaptırdım. Benim deyişlerim herkese nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

Akkiraz daha önce yaptığı açıklamalarda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin eleştiriler getirmiş ve Halk TV'nin Hatimoğulları'nı konuk etmesine tepki göstermişti.