HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tavşanlı'da yaya yolunu işgal eden duba ve reklam panoları toplanıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları ve yaya yollarını işgal ederek vatandaşların geçişini engelleyen duba, flama ve diğer eşyalara yönelik kapsamlı bir denetim ve toplama çalışması başlattı.

Tavşanlı'da yaya yolunu işgal eden duba ve reklam panoları toplanıyor

Tavşanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yayaların güvenli ve rahat geçişini sağlamak amacıyla izinsiz kullanılan ve yaya trafiğini aksatan materyallere müdahale etti. Yapılan denetimler sonucunda, özellikle esnafların iş yerlerinin önüne koyduğu, yaya geçişini kısıtlayan duba, zincir, seyyar reklam panoları (tabela) ve flamalar tek tek toplandı. Zabıta yetkilileri, bu tür eşyaların sadece görüntü kirliliğine neden olmakla kalmayıp, özellikle yaşlı, engelli ve bebek arabalı vatandaşların kaldırımları kullanmasını zorlaştırdığını belirtti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu taksi durağı esnafın hayvan sevgisi ile öne çıkıyorBu taksi durağı esnafın hayvan sevgisi ile öne çıkıyor
İzmir’de asayiş uygulaması: 112 kişi yakalandıİzmir’de asayiş uygulaması: 112 kişi yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.