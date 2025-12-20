Tavşanlı'da yaya yolunu işgal eden duba ve reklam panoları toplanıyor

Tavşanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yayaların güvenli ve rahat geçişini sağlamak amacıyla izinsiz kullanılan ve yaya trafiğini aksatan materyallere müdahale etti. Yapılan denetimler sonucunda, özellikle esnafların iş yerlerinin önüne koyduğu, yaya geçişini kısıtlayan duba, zincir, seyyar reklam panoları (tabela) ve flamalar tek tek toplandı. Zabıta yetkilileri, bu tür eşyaların sadece görüntü kirliliğine neden olmakla kalmayıp, özellikle yaşlı, engelli ve bebek arabalı vatandaşların kaldırımları kullanmasını zorlaştırdığını belirtti.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır