Tavşanlı’da 300 kınalı keklik doğaya salındı

Program, Tavşanlı Kaymakamlığı tarafından düzenlendi. Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından temin edilen 300 keklik, Tavşanlı’nın güzel doğasına bırakıldı. Yer ve mevkii açıklamaktan kaçınan yetkililer, avcıların avlanma kurallarına uymasını, hatta bu özel türlerin avlanmamasını istedi.

Açıklamada bulunan Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Bugün ilçemizde 300 kınalı kekliği doğal yaşam alanlarına bıraktık. Doğal dengenin korunmasının yanı sıra keklikler, özellikle kene ile biyolojik mücadelede de çok önemli bir rol üstleniyor. Keklik salımı yapılan alanlarda 3 yıl süreyle av yasağı uygulanacak, koruma ve kontrol çalışmaları ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülecek. İlçemizin yaşam alanlarını, tabiatını koruyan personelimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir’in yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de programa katılım sağladı.

(İHA)