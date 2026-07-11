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Tavşanlı’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Yeni Mahalle Ekrem Ödemiş Caddesi üzerindeki Asri Mezarlığı Kavşağı’nda meydana geldi.

Tavşanlı’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yeni Mahalle Ekrem Ödemiş Caddesi üzerindeki Asri Mezarlığı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Ödemiş Caddesi üzerinden ilçe merkezi istikametine seyreden V.S. yönetimindeki motosiklet, Sadık Penbe Caddesi’nden gelerek İmam Hatip Lisesi yönüne dönüş yapmak isteyen H.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü V.S. yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.

Tavşanlı’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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