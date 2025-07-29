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Tavşanlı’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tavşanlı’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu üzerindeki Çukurköy Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Kütahya yönüne seyir halinde olan A.E. idaresindeki otomobil, aynı istikamette kırmızı ışıkta beklediği öğrenilen M.K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu sürücüler A.E. ve M.K. ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Y.K.Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tavşanlı’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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