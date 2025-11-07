Tavşanlı’da trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında çevreyolu Balıkesir Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.K.(46) yönetimindeki otomobil ile Tunçbilek istikametinden gelerek Balıkesir Kavşağı’na giriş yaptığı sırada, Emet istikametinden gelip aynı kavşağa giriş yapan A.Ü. (47) sevk ve idaresindeki araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, otomobilde yolcu olarak bulunan M.K. (71) yaralandı. Kaza yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

