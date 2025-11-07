HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tavşanlı’da trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı’da trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında çevreyolu Balıkesir Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.K.(46) yönetimindeki otomobil ile Tunçbilek istikametinden gelerek Balıkesir Kavşağı’na giriş yaptığı sırada, Emet istikametinden gelip aynı kavşağa giriş yapan A.Ü. (47) sevk ve idaresindeki araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, otomobilde yolcu olarak bulunan M.K. (71) yaralandı. Kaza yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tavşanlı’da trafik kazası, 1 kişi yaralandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’ta toprak kayması: Yapım aşamasındaki 6 ev zarar gördüKahramanmaraş’ta toprak kayması: Yapım aşamasındaki 6 ev zarar gördü
Düzce Belediyesi'nden 'afet ödenekleri' iddiasına açıklama: "Herhangi bir kişi veya siyasi figür için özel bir harcama yapılmadı"Düzce Belediyesi'nden 'afet ödenekleri' iddiasına açıklama: "Herhangi bir kişi veya siyasi figür için özel bir harcama yapılmadı"

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.