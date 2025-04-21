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Tavuk eti yemeden önce bunlara dikkat edin! Zehirlenmelerin en sık nedeni nedir? Uzmanlar uyardı...

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, tavuk etinin taşıdığı risklere dikkat çekerek tüketicileri uyardı. Prof. Dr. Çon, tavuk etinin mikroorganizmaların üremesi için oldukça uygun bir ortam sunduğunu belirterek, pişirme, temas ve saklama süreçlerinde yapılan en küçük hijyen hatalarının ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabileceğini söyledi. Detaylı ve çarpıcı açıklamalar haberimizde...

Tavuk eti yemeden önce bunlara dikkat edin! Zehirlenmelerin en sık nedeni nedir? Uzmanlar uyardı...

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, tavuk etinden kaynaklı zehirlenmelere dikkat çekti.

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"SÜRECİN HER BİR HALKASI HAYATİ ÖNEM TAŞIR"

Tavuk etinin, iyi şekilde muhafaza edilmemesinden dolayı birçok bakterinin bulaşabileceğini söyleyen Çon, “Gıda güvenliği açısından bu sürecin her bir halkası hayati önem taşır. Tavuk eti, mikroorganizmaların üremesi için ideal koşulları sunan bir besindir. Bu nedenle pişirme, temas ve saklama süreçlerinde yapılan küçük hatalar büyük sağlık sorunları yaşatabilir. Ancak özellikle altını çizmemiz gereken nokta, son aşama yani pişmiş ürünün sunum ve saklama koşullarıdır. Tavuğun yeterince pişirilmesi çok önemlidir ancak çoğu zaman bu da yeterli olmuyor. Pişirildikten sonra ürüne çıplak elle dokunmak, aynı ekipmanla hem çiğ hem pişmiş ürüne temas etmek, ürünün uygun sıcaklıkta tutulmaması veya açık ortamda uzun süre bekletilmesi gibi durumlar pişmiş tavukta bile yeniden bakteri üremesine zemin hazırlar. Bu durum, özellikle salmonella ve kampilobakter gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilecek mikroorganizmaların bulaşmasına neden olabilir. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıkların artması bu tür riskleri daha da büyütmektedir” dedi.

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"TAVUK ETİ, BAKTERİ ÜREMESİNE ÇOK ELVERİŞLİDİR"

Tavuğun yetiştirilmesinden pişirilip servis edilmesine kadar tüm aşamalarında hijyene oldukça dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çon, “Tavuk eti, yapısı gereği oldukça hassas bir hayvansal gıdadır ve özellikle bakteri üremesine son derece elverişli bir ortam oluşturur. Bu nedenle, tavuğun çiftlikteki yetiştirilme koşullarından başlayarak, kesimhaneye sevki, oradaki hijyen uygulamaları, soğuk zincirle taşınması, marketlerde veya kasaplarda satışa sunulması, restoranlarda hazırlanması ve nihayet tüketiciye servis edilmesine kadar tüm aşamalar titizlikle kontrol altında tutulmalıdır” dedi.

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TAVUK ETİ ZEHİRLENMELERİNİN EN SIK SEBEPLERİ NEDİR?

Tavuğun doğru tüketilmediği takdirde ciddi halk sağlığı sorunlarını da beraberinde getirebileceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, “Uygun olmayan koşullarda saklanan pişmiş tavuk ürünleri yalnızca birkaç saat içinde bile sağlığı tehdit edecek düzeyde bakteri barındırabilir. Dolayısıyla hem işletmelerin hem de evde yemek hazırlayan bireylerin hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Ürünün soğutulmadan dışarıda bekletilmesi, tekrar tekrar ısıtılması, buzdolabında uygun olmayan koşullarda uzun süre saklanması gibi yaygın hatalar maalesef gıda zehirlenmelerinin en sık sebepleri arasında yer alıyor. Tüm bu nedenlerle tüketicilerin güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları, evde hazırladıkları gıdalarda hijyene dikkat etmeleri ve özellikle hayvansal gıdaları uygun ısıda pişirip yine uygun ısıda muhafaza etmeleri büyük önem taşıyor. Tavuk eti her ne kadar besleyici ve ekonomik bir protein kaynağı olsa da doğru işlenmediği takdirde ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açabilecek potansiyelde bir üründür” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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