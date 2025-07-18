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Tavuk yumurtasının üzerine kuluçkaya yatan güvercin, çıkan civcivi sahiplendi

Gümüşhane'de çiftçi Erdinç Şekerli, kümeste kuluçka sürecinde kendi yumurtalarını çatlatamayan güvercinin altına tavuk yumurtası koydu. 21 gün sonra yumurta çatlarken, güvercin çıkan civcivi sahiplendi. Civcive ‘Pamuk' ismini veren Şekerli, “Anneliğin çok kutsal olduğunu burada da görmüş olduk” dedi.

Tavuk yumurtasının üzerine kuluçkaya yatan güvercin, çıkan civcivi sahiplendi

Merkeze bağlı Pirahmet köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Erdinç Şekerli’nin hobi olarak arkadaşının hediyesiyle beslediği güvercini kuluçkaya yattı ancak yumurtaları çatlamadı. Şekerli, kuluçka sürecinde strese girip, kendi yumurtalarını çatlatamadığını belirttiği güvercinin altına tavuk yumurtası yerleştirdi. 21 gün sonra yumurta çatlayıp, civciv çıktı. Şekerli, güvercinin çatlattığı yumurtadan çıkardığı beyaz renkte civcivi sahiplendiğini görünce şaşkına döndü.

‘CİVCİVE İLK ANDA NE YAPTI GÖRMEDİM’

Civcive ‘Pamuk' adını veren Şekerli, “Güvercinim yumurtaları bir türlü çatlamadı. Yumurtalar bozuldu ben de attım. Güvercin oturmaya devam edince, çok stres yaptı. Ben de ‘oyalansın’ diye altına tavuk yumurtası koydum. Aradan bir zaman geçti kümesten civciv sesi geldiğini duydum. Bir baktım güvercinin altında beyaz bir civciv var. Civcive, annelik duygusuyla sahip çıkıyor. Tabi bu beni hem sevindirdi hem de düşündürdü. ‘Civcivin beyaz olmasında acaba güvercinin oturmasının bir etkisi oldu mu’ diye düşündüm. Bunu gördüğümde güvercin zaten onu kurutmuştu, gayet sağlıklı görünüyordu. Ondan sonra bende tabi müdahale ettim, şekerli su verdim biraz, ağzına yem verdim. Güvercinler normalde yavrularını ağzıyla besliyor ama civcive ilk anda ne yaptı görmedim” dedi.

‘CİVCİVİ ÇOK GÜZEL SAHİPLENMİŞ’

Civcivin durumunu yakından takip eden Şekerli, “Şu anda civciv iyi durumda. Arada bir alıp yem ve su veriyorum. Civciv beyaz olduğu için ona ‘pamuk’ ismini verdim. Tabi şimdi güvercin yavruyu sahiplenince insan biraz da duygulanıyor. Annelik içgüdüsü ile ona sahip çıkması, kanatlarının altına alması insanı duygulandırıyor. Civcivi almak için elimi uzattığımda kaçıp güvercinin kanatlarının altına giriyor. Civcivi çok güzel sahiplenmiş. Anneliğin çok kutsal olduğunu burada da görmüş olduk” diye konuştu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
civciv
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