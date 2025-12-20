Tavuklara müzikli terapi: "Yumurta verimi arttı"

Yaklaşık bir süre önce 10 tavukla üretime başlayan Yıldırım, başlangıçta yalnızca ailesinin yumurta ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini ifade etti. Zamanla üretimin artmasıyla tavuk sayısını 150’ye çıkardığını belirten Yıldırım, bu gelişmenin ardından yumurta satışına da başladığını kaydetti.

Tavsiye üzerine kümese basit bir müzik sistemi kurduğunu anlatan Yıldırım, tavukların strese karşı oldukça hassas olduğunu fark ettiğini söyledi. "Dışarıdan gelen ani ve yüksek sesler tavukları huzursuz edebiliyor. Kümeste sürekli bir ses olması, bu dış etkenleri bastırıyor" diyen Yıldırım, müziğin hayvanlar üzerinde sakinleştirici bir etkisi olduğunu vurguladı.

Arka planda, yüksek olmayan bir ses seviyesinde müzik çaldıklarını belirten Yıldırım, "Tavuklar daha sakin oluyor. Bu durum doğrudan yumurta verimine de olumlu yansıyor" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl şehir yaşamını bırakarak köyüne döndüğünü anlatan Yıldırım, küçük bir girişim olarak başladığı tavuk üretimini zamanla geliştirdiğini ve benzer ölçekte üretim yapanlara bu yöntemi denemelerini tavsiye etti. Tavuk sayısını ve üretimi ilerleyen dönemde daha da artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır