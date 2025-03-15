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Tayland'da feci kaza: Köprü inşaatı çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.03.2025 12:14
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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta inşaat halindeki bir otoyol köprüsünde meydana gelen çökme sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Tayland'da feci kaza: Köprü inşaatı çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Tayland’ın başkenti Bangkok'un Rama 2 otoyolunda yerel saatle 01.48 sıralarında inşaatı devam eden otoyol köprüsünün tonlarca ağırlığındaki beton kirişi çöktü.

7 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

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Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, öğle saatlerine kadar devam etti. Feci kazada köprü inşaatında çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4'ü ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungreangkit yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin Taylandlı ve Myanmarlı işçiler olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

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Bakan Suriya, kazayla ilgili gerekli incelemelerin ardından sorumlular tarafından mağdurlara gerekli tazminatın ödeneceğini ifade etti.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tayland köprü
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