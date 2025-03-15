Tayland'da feci kaza: Köprü inşaatı çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Tayland’ın başkenti Bangkok'un Rama 2 otoyolunda yerel saatle 01.48 sıralarında inşaatı devam eden otoyol köprüsünün tonlarca ağırlığındaki beton kirişi çöktü.

7 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, öğle saatlerine kadar devam etti. Feci kazada köprü inşaatında çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4'ü ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungreangkit yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin Taylandlı ve Myanmarlı işçiler olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Suriya, kazayla ilgili gerekli incelemelerin ardından sorumlular tarafından mağdurlara gerekli tazminatın ödeneceğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)