Tayland'da yeni hükümet göreve başladı

TAYLAND'da Başbakan Anutin Charnvirakul ve yeni kabine üyeleri, Kral Maha Vajiralongkorn'un huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Tayland’ın başkenti Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda yapılan törende başbakan ve aynı zamanda içişleri bakanı olarak görev yapacak olan Anutin Charnvirakul ile beraberindeki 36 üyeden oluşan kabine üyeleri, Kral Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Törende konuşan Kral Vajiralongkorn, "Başbakan ve tüm kabine üyelerine kararlılık ve başarı diliyorum. Önünüzdeki zorlukların üstesinden gelmek için gereken bilgelik, refah ve mutluluk sizinle olsun" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Başbakan Anutin Charnvirakul ise kabinenin ülke ve halk için tüm gücüyle çalışacağını, Kral'ın öğütlerini rehber edinerek görevini yerine getireceklerini söyledi.

Tayland
