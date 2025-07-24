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Tayland ve Kamboçya arasında savaş sesleri... Komşu iki ülke arasında çatışma, F-16'lar hazır bekliyor

Gerilimin bir türlü düşmediği bugünlerde bir savaş haberi daha geldi. Ancak bu kez ne Rusya-Ukrayna ne İsrail-İran ne de Hindistan-Pakistan... Endişelendiren gelişme Tayland ve Kamboçya arasında yaşandı. İki komşu ülkenin askerleri arasında sınırda çatışma yaşandı. Çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybederken Tayland, Kamboçya ordusuna karşı harekete geçmek üzere F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.

Tayland ve Kamboçya arasında savaş sesleri... Komşu iki ülke arasında çatışma, F-16'lar hazır bekliyor
Devrim Karadağ

Savaş sesleri bu kez Tayland ve Kamboçya arasında yükseldi. Güneydoğu Asya'daki komşu ülkelerin orduları arasında çıkan silahlı çatışmalar endişe yarattı. Bu sabah saatlerinde ise Kamboçya tarafından açılan top atışında en az iki Taylandlı sivilin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tayland ve Kamboçya arasında savaş sesleri... Komşu iki ülke arasında çatışma, F-16 lar hazır bekliyor 1

TAHLİYELER BAŞLADI

Tayland 86 köyden yaklaşık 40.000 sivilin daha güvenli yerlere tahliye edildiğini duyurdu.

Tayland ve Kamboçya arasında savaş sesleri... Komşu iki ülke arasında çatışma, F-16 lar hazır bekliyor 2

F-16'LAR HAZIR BEKLİYOR

Şimdiye dek 2 sivilin hayatını kaybettiği çatışmalarda gerilimin artması bekleniyor.

Tayland ise Güneydoğu Asya'daki iki komşusu arasındaki sınırda Kamboçya ordusuna karşı harekete geçmek üzere F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.

Tayland ve Kamboçya arasında savaş sesleri... Komşu iki ülke arasında çatışma, F-16 lar hazır bekliyor 3

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya Tayland savaş
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