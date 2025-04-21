Tayland'da iki bombalı saldırı: 17 yaralı

Tayland’ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde dün yerel saatle 18.45’te gerçekleştirilen ve polis lojmanlarını hedef alan ilk saldırıda, bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 8 polis memuru ile o sırada olay yerinden geçen okul servisindeki 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yapılan ilk incelemede saldırının lojmanın önüne bırakılmış bomba yüklü bir araç ile gerçekleştirildiği belirlendi.

Patlamadan saatler sonra aynı eyalette gerçekleştirilen bir diğer saldırıda ise Budist sivillerin bir akşam yemeği hedef alındı. Olayda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır