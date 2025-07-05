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Tayvan, ilk kez Nagazaki'deki anma törenine davet edildi

Japonya'nın Nagazaki Belediyesi, ABD'nin 1945'teki atom bombası saldırısının 80. yıl dönümü için kentte düzenlenecek anma törenine Tayvan'ı ilk kez davet etti.

Tayvan, ilk kez Nagazaki'deki anma törenine davet edildi

Kyodo News'in haberine göre, geçen yılki etkinliklere İsrail'i davet etmemekle eleştirilen Nagazaki Belediyesi, bu yıl Japonya'da diplomatik misyonu bulunan veya Birleşmiş Milletler'de (BM) temsil edilen tüm ülke ve bölgelere davetiye gönderdi.

Japonya ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmayan ve BM'de temsil edilmeyen Tayvan'ın talebi doğrultusunda Nagazaki yönetimi, Taipei yönetimini 9 Ağustos'taki törene davet etti.

ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı ilk atom bombasında yaklaşık 140 bin, 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atılan ikinci bombada ise 70 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan
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