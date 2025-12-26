HABER

Tayvan meclisi, Başkan Lai Ching-te için azil süreci başlattı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da Yasama Meclisi, Başkan Lai Ching-te'nin azli için sürecin başlatılmasına ilişkin kararı kabul etti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, karar, iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) milletvekillerinin 50 oyuna karşı, mecliste çoğunluğa sahip muhalefet partileri milletvekillerinin 61 oyuyla kabul edildi.

Kararda Lai, yerel yönetimlere kamu gelirlerinden daha fazla pay ayrılmasını öngören yasal değişikliği mecliste kabulünün ardından onaylayarak yürürlüğe sokmadığı için anayasal düzene ve demokrasiye zarar vermekle suçlanıyor.

Lai hakkında başlatılan azil sürecinde mecliste sivil toplum temsilcilerinin, hükümet yetkililerin ve Lai'nin görüşlerinin dinleneceği oturumlar düzenlenecek. Oturumların ardından 19 Mayıs'ta azil kararı için mecliste oylama yapılacak.

Tayvan Anayasasına göre, Başkanın azline karar verilebilmesi için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sinin oyu gerekiyor. Mecliste azline karar verilen Başkan için Anayasa Mahkemesinde azil davası açılıyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tayvan
