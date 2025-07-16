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TBB Başkan vekilliğine Vahap Seçer seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’nda yeni başkan vekili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

TBB Başkan vekilliğine Vahap Seçer seçildi
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da tutuklanması üzerine yeni TBB başkan vekili Vahap Seçer seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediyesi
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