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TBB'den 40 belediyeye hizmet aracı teslim etti

03.04.2025 14:19
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Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) 40 belediyeye yeni hizmet araçları teslim edildi.

TBB'den 40 belediyeye hizmet aracı teslim etti

TBB tarafından düzenlenen araç teslim töreni, TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirildi. Törende, yeni araçlara ihtiyacı olan 40 belediyeye, 40 hizmet aracı teslim edildi. TBB Başkan Vekili Karalar, 249 yeni aracın daha belediyelere şeffaf bir şekilde teslim edileceğini belirterek, "Türkiye Belediyeler Birliği, tamamen eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalışmaktadır. Birliğimiz, belediyelerimizin daha fazla ve daha kaliteli iş üretmesine, vatandaş lehine daha fazla sonuç alınmasına odaklanmaktadır. Nüfus, sosyal gelişmişlik, daha önce araç alınıp alınmadığı gibi oluşturduğumuz yeni kıstaslarla yerel yönetimlerimizin ihtiyacına göre desteğimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi.

FİLİSTİN'DEKİ KENTLERLE İŞ BİRLİĞİ

Güçlü ve mutlu şehirler inşa etmenin herkesin ortak çabasına bağlı olduğunu aktaran Karalar, "Çünkü artık yerel üretimler, küresel sorunlara, ulusal sorunlara karşı çözüm geliştiren önemli aktörler haline gelmiş. İklim değişikliği, insani krizler ve ekonomik dalgalanmalar gibi sınırları aşan meseleler yalnızca merkezi hükümetlerin değil, şehirlerin ve belediyelerin de sorumluluk alana girmiştir. Biz de bu kapsamda Filistin'deki kentlerin başkanlarıyla bir araya geldik. Yakın zamanda belediyelerimizin uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika Belediye Başkanları Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Akabinde Filistinli belediye başkanlarıyla bir mutabakat metni imzalandı. Bu mutabakat, Filistin Yerel Yönetimler Birliği ile olan iş birliğimizin yeni bir döneme girmesini sağlayacak ortak tecrübe bilgi paylaşımından, kentsel planlamaya ve kültürel faaliyetlere kadar geniş bir alanda belediyemiz arasında iş birliğini geliştirecektir" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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