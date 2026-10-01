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TBMM açılışında gündem fon krizi! Kurtulmuş: "Kime kadar gidiyorsa hesap sorulmalı"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş fon soruşturmasıyla ilgili önemli bir çıkışa imza attı. Haksız kazanç iddialarının araştırılması gerektiğini savunan Kurtulmuş "Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalı" mesajı verdi.

TBMM açılışında gündem fon krizi! Kurtulmuş: "Kime kadar gidiyorsa hesap sorulmalı"
Mehmet Hazar Gönüllü

TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. Yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi.

BAKANLAR VE SİYASİLER KATILDI

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı. Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

KURTULMUŞ'TAN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJLARI

Açılış oturumunda konuşma gerçekleştiren Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TBMM açılışında gündem fon krizi! Kurtulmuş: "Kime kadar gidiyorsa hesap sorulmalı" 1

  • Tarihi kapı sonuna kadar açıldı.
  • TBMM İzleme Komisyonu’nda müşterek sorumluluğu sürdüreceğiz. Silahlar bırakılacak.
  • Herkes ayrılıkçı söylemden kaçmalı.
  • Yeni anayasa en önemli adımların başında. Çağrımı tekrarlıyorum.

TBMM açılışında gündem fon krizi! Kurtulmuş: "Kime kadar gidiyorsa hesap sorulmalı" 2

FON SORUŞTURMASI: "KİME GİDİYORSA MUTLAKA HESAP SORULMALI"

  • Haksız kazanç iddiaları araştırılmalıdır. Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Vatandaşın kaygılarını dikkatle takip ediyoruz.

TBMM açılışında gündem fon krizi! Kurtulmuş: "Kime kadar gidiyorsa hesap sorulmalı" 3

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş tbmm fon soruşturması
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