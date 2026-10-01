TBMM açılışında gündem fon krizi! Kurtulmuş: "Kime kadar gidiyorsa hesap sorulmalı"

TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. Yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi.
Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı. Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Açılış oturumunda konuşma gerçekleştiren Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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