Tunceli’de mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı
Tunceli’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlere düştü.
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Tunceli’de son günlerde düşen hava sıcaklıklarının ardından özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Munzur Dağları’nın zirve ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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