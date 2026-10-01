Tunceli’de mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı

Tunceli’de son günlerde düşen hava sıcaklıklarının ardından özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Munzur Dağları’nın zirve ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır