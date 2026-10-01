Özgür Özel’den CHP’ye çok sert 'ikiyüzlülük' tepkisi: “İş bu tarafa dönünce makas değiştiriyorlar”

Bugün düzenlenen operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir ve Mezitli belediye başkanları dahil 59 şüpheli gözaltına. Bu gelişmeye yönelik CHP’nin tutumu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in hedefindeydi. TBMM’de yeni yasama yılının açılışı öncesinde konuşan Özel, belediyelere yönelik operasyonlar karşısında siyasi yakınlığa göre tavır alındığını savundu.

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CHP’ye “ikiyüzlülük” suçlaması yönelten Özel, kendi yol arkadaşlarına yönelik operasyonlarda kullanılan “arınma” söylemini anımsattı. "Bizim isyanımız bunadır” diyen Özel’in açıklamaları şu şekilde:

“BİZİM İSYANIMIZ BUNADIR”

Bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız çok net bir şekilde. Bizim arkadaşlarımız, bize yakın siyasiler, bizim yol arkadaşlarımız operasyona uğradığında ‘Arınma, arınma’ diyenlerin, bize yakın arkadaşlar olunca "Bu davalar siyasi değil ki, bu davalar adli süreçler, o yüzden gitsinler arınsınlar, hesap versinler" diyenlerin, kendilerine "Ben partide kalacağım" diye söyleyen bir belediye başkanına aynı şey yapıldığında heyet görevlendirmeleri ve buna tepki gösteren yaklaşımları ikiyüzlülüğün dik alasıdır. Bizim isyanımız bunadır.

"İKİYÜZLÜLÜĞÜ MİLLETİN ÖNÜNDE TEŞHİR EDİYORUM"

Bizi diğerlerinden , ayrıştıran, Yeni Parti'yi yeni yapan, onları köhnemiş ve eski anlayışta bırakan budur: AK Parti’nin operasyon yaptığı sendense sahiplen, senden değilse AK Parti ile aynı sözleri sahiplen, ‘Arınma’ de. Arkadaşların aileleri, çocukları var, onları yalnız bırak, ‘Arınacaklar gelecekler’ de, ondan sonra kendince sana bir miktar meyilli gördüğün kişiler olduğunda bu sefer savunma diline geç. Bu ikiyüzlülüğü milletimizin önünde teşhir ediyorum ve bunu tarih önünde kınıyorum.”

“İŞ BU TARAFA DÖNÜNCE MAKAS DEĞİŞTİRİYORLAR”

O kadar ağırıma gitti ki... Oradan çıkmışlar büyük büyük ‘İddianameler siyasi değil, iddianameler hukuki’ diyorlar, iş bu tarafa dönünce makas değiştiriyorlar. Bu ayıbı tarih önünde milletimize şikayet ediyorum. Bu kabul edilebilecek bir tutum değildir. Bugün suçüstü yakalanmışlardır ve utanç verecek bir tutum içindedirler. Ama mağduru, saldırıya uğrayanı parti içindeki siyasi tutumuna göre hırsız ya da masum diye nitelendirmenin savunulabilecek tarafı yoktur. İkiyüzlülüğün dik alasıdır.

ATAŞEHİR İÇİN “ŞİMDİDEN İHBAR EDİYORUM” ÇIKIŞI

Şimdi Ataşehir’e bakın. Altı kişiyi birden çeşitli yöntemlerle taraf değiştirtiyorlar. Durum şu anda 18-18’e geliyor ve bizim Ataşehir Belediye Başkanvekilimize... Bakın, şimdiden ihbar ediyorum. Daha bir ay önce seçilmiş, ne olabilir? Gizli tanık var; ‘Ya istifa edersin ya seni içeri atarız’ tehditleri üzerinden orada seçim yeniletmeye çalışıyorlar.

"İSTANBUL’U BUNLARA VERMEDİKLERİ HALDE ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Maksat ne? Buradaki her bir belediye başkanvekili İBB’de görev yapar. Şu andaki partisinden değil de AK Parti’den bir başkanvekili seçildiğinde bir oradan sil, bir buraya yaz. Beraberinde operasyon yaptıkları, partilerine devşirdikleriyle İBB’deki denklemi değiştirip milletin üç seçimdir vermediği İstanbul’u... Birincisinde mazbataya itiraz etmişlerdi; milyon farkla... Bunların 13 bin farkı sindiremediğinde 806 bin, onu sindiremediğinde 1 milyon 150 bin farkla İstanbul’u bunlara vermedikleri halde şimdi İstanbul’u almaya çalışıyorlar.

“İSTANBUL’U BÖYLE Mİ KAZANACAKSIN?”