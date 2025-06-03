TBMM Başkanı kim olacak? Seçim başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem İkinci Devre için Meclis Başkanı seçimine geçildi.

İŞTE ADAYLAR

AK Parti ve MHP, Numan Kurtulmuş'u, CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar’ı; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı’yı; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman’ı aday olarak TBMM’ye bildirmişti.

İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy aranacak. Bu çoğunluğa ulaşılamazsa üçüncü turda salt çoğunluk, yani 301 oy yeterli olacak. Üçüncü turda da başkan seçilemezse, en çok oy alan iki aday arasında yapılacak dördüncü tur oylamada en fazla oyu alan isim, TBMM’nin yeni başkanı olacak.