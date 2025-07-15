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TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'da destan yazıldı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'da destan yazıldı!
Devrim Karadağ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesini canlarını feda ederek şehadet mertebesine ulaşan ve bu geceyi bir zafere dönüştüren tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Kurtulmuş, "15 Temmuz bu milletin milli hafızasına kazanmış bir büyük kahramanlık destanıdır ve bu destanı hep birlikte sahip çıkmak da hepimizin vazifesidir" ifadelerini kullandı.

DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI

Kurtulmuş, 15 Temmuz'dan önce devlet içinde gizlenmiş olan ve belirli bir merkeze bağlı ihanetin, yıllar içinde hazırlanmış bir ihanet olduğunu söyledi. Darbe girişiminden sonra devletin ehliyet, liyakat ve sadakat çerçevesinde yeniden yapılandırılmasına şahit olunduğunu belirten Kurtulmuş, bu noktada büyük bir mesafe alındığını vurguladı. Kurtulmuş, "Bu temizlenmenin yapıldığından sonra millete sadakatten başka sadakati kabul etmeyen, milletin evlatlarına, devletin kapıları sonuna kadar açılmıştır" dedi.

"ASIL OLAN ŞEFFAFLIKTIR"

15 Temmuz'un, kurallara dayalı bir sistemin ve hukuk bilinci yüksek bir topluluğun, demokrasi bilinci yüksek bir topluluğun ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kez daha öğrettiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'deki tüm darbe teşebbüslerinin ve darbelerin ortak noktasının, darbeleri yönetenlerin gizli bir merkeze, gizli bir yapılanmaya sahip olmaları olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Bize 15 Temmuz'u öğretti ki asıl olan gizlilik değil, asıl olan şeffaflıktır. Şeffaflık sadece hesap verebilirlik değil, demokrasinin de standardını yükseltmek demektir" diye konuştu.

"DIŞ GÜÇLERLE İŞBİRLİĞİNE GEÇİT YOK"

Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'dan alınan bir diğer büyük dersin ise, ne kadar büyük organizasyonları olursa olsun, dış güçlere dayanan, bu milletten başka sırtını dayayacak mahfilleri bulanlarla artık bu milletin hiçbir şekilde işi olamayacağı ve onlarla yan yana duramayacağı olduğunu kaydetti. Kurtulmuş, çıkarılan bu dersler ve sonrasında Türkiye'nin önemli bir mesafe kat ettiğini belirtti.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Numan Kurtulmuş
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