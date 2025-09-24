HABER

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sivil toplum kuruluşlarından "Gazze" mektubu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Kırıkkale sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ve "Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi çağrısı"nı içeren mektup takdim edildi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve beraberindeki Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler ile Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi üyelerini kabul etti.

Aralarında siyasi partiler, sendikalar, vakıf ve derneklerin yer aldığı 94 kurum ve kuruluşun katılımıyla Kırıkkale'de düzenlenen "Gazze ve Doğu Türkistan Çalıştayı"na ilişkin bilgi veren Öztürk, Kırıkkale sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ve "Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi çağrısı"nı içeren mektubu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a takdim etti.

Mektupta, "Binlerce yıl dünyanın en büyük devletlerini kuran, son bin yılda dünyaya medeniyeti öğreten bir milletin temsilcileri olan değerli milletvekillerimiz; dünyanın gözü önünde Gazze ölüyor, Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor, Gazze'de tüm insanlık ölüyor. Biz sizden tarihte üstlendiğimiz misyonu üstlenmenizi bekliyoruz. Refah Sınır Kapısı açılsın, Gazze'de katliam dursun. Lütfen bu konuda dünyayı uyandırın." ifadelerine yer verildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

