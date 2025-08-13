HABER

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Maalesef bütün dünyanın gözü önünde artık açlığı da gıda yardımlarını da bir silah olarak kullanan soykırım var. Buna karşı da Türkiye olarak her vesileyle, her platformda sesimizi yükseltmeye gayret ediyoruz. İsrail'in Filistin'de yaşattıkları sadece İsrail'in ayıbı değil, buna sessiz kalan bütün insanlığın ortak ayıbıdır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile görüştü

Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş ve Kavelaşvili baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla Kavelaşvili'ye tebriklerini ve başarı dileklerini ileten Kurtulmuş, Türkiye ile Gürcistan arasında her alanda var olan tarihi ve köklü ilişkilerin önemini vurguladı.

Kurtulmuş, Kavelaşvili'nin bu ziyaretinin Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye gitmesine vesile olmasını temenni etti.

Dünyadaki büyük gerilimlerin ve çatışmaların özellikle Türkiye ve Gürcistan'ın da içinde bulunduğu bölgede yoğunlaştığını belirten Kurtulmuş, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında dört yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların büyük insani kayıplara yol açtığını, bu savaşın bir an önce sona erdirilmesi, kalıcı, adil bir barışın sağlanması için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Bazı bölge dışı ülkeler bu savaşın bitirilmesini istemediği için bu savaş, dört yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve ağır insani kayıplara neden oluyor. Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde sonlandırılmış olur." dedi.

"BU SAVAŞA SESSİZ KALAN VE DESTEKLEYENLER DE SUÇLUDUR"

Orta Doğu'da da insanlık tarihinin en acı trajedilerinden birine şahit olunduğunu belirten Kurtulmuş, İsrail'in, yaklaşık iki yıldır masum, sivil, çocuk ve yaşlı demeden Gazze halkına yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Maalesef bütün dünyanın gözü önünde artık açlığı da gıda yardımlarını da bir silah olarak kullanan soykırım var. Buna karşı da Türkiye olarak her vesileyle, her platformda sesimizi yükseltmeye gayret ediyoruz. İsrail'in Filistin'de yaşattıkları sadece İsrail'in ayıbı değil, buna sessiz kalan bütün insanlığın ortak ayıbıdır. Bu soykırımın faili olan Netanyahu ve çetesi hem uluslararası mahkemeler nezdinde hem de insanlığın vicdanında hesap verecek. Ama en az onlar kadar bu savaşa sessiz kalan, destekleyen, siyasi, fikri, askeri yardımlarda bulunanlar da suçludur. Bu suçun ortaklarıdır."

Kurtulmuş, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 35 yıla yakın bir süredir devam eden sürecin Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmasıyla yeni bir evreye girdiğini ve nihayetinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir normalleşme sürecinin başladığını belirtti.

Bu normalleşme sürecinin bütün bölge barışına da destek olacağına yürekten inandığını söyleyen Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz Azerbaycan ile Ermenistan'ın normalleşmesi aynı zamanda AGİT Minsk Grubu'nun işine son vermiştir. 33 yıl hiçbir şey yapmadan süreci izleyen, sadece birtakım tavsiyelerde bulunan AGİT Minsk Grubu'nun ne kadar işlevsiz olduğu artık tamamıyla tescillenmiş ve herhalde tarihteki vakalardan birisi olarak geriye kalmıştır." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteği de ifade etti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

