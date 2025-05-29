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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un fethinin insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

İstanbul'un fethi ile 572 yıl önce medeniyetin yönünün daha da genişlediğini, derinleştiğini ve ileriye taşındığını aktaran Kurtulmuş, Fatih Sultan Mehmet'in akıl ile inancı birleştiren büyük bir devlet adamı ve öncü bir şahsiyet olarak İstanbul'u, sadece siyasi bir merkez değil aynı zamanda bilim, sanat ve düşüncenin odağı, farklı kültürlerin, inançların ve milletlerin kardeşçe yaşayabildiği bir medeniyetin sembolü haline getirdiğini vurguladı.

Kurtulmuş, Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde şekillenen büyük yürüyüşün ilimle, irfanla, cesaretle ve adaletle örüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen, bu yüksek vizyonun çağımızdaki temsilcileri olabilmektir. İstanbul'un fethini geçmişe ait kuru bir zafer değil, bugünü kurma ve yarını inşa etme sorumluluğu olarak görüyoruz. Ortak vatanımızda huzuru, barışı, adaleti ve toplumsal dayanışmayı büyütmek, bu toprakları daha güvenli ve daha özgür bir geleceğe taşımak asli görevimizdir. Fethin açtığı medeniyet yolu, bugün de eşitlik ve kardeşlik ilkeleriyle büyüyen, güçlü, adil ve demokratik Türkiye idealimize yön vermektedir. Bu vesileyle İstanbul'u bir medeniyet şehri olarak inşa eden Fatih Sultan Mehmet'i, onu ilim ve hikmetle yoğuran Akşemseddin başta olmak üzere kıymetli hocalarını, bu manevi sefere omuz veren tüm yiğitleri ve Ebu Eyyub el-Ensari'yi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu fetih hepimizindir. Bu vatan hepimizindir." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul’un Fethi
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