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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakanı) Adılbek Kasımaliyev ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev ile görüştü

Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kırgızistan programımız kapsamında, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ile bir araya geldik. Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra başta Türk dünyası işbirliği zeminleri olmak üzere, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde çok taraflı işbirliğimizi, Türk dünyasının müşterek meselelerini ve güncel konuları ele aldık. Kırgız Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda önem kazanan ilişkilerimizi ilerletmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Kırgızistan tbmm
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