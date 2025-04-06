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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150’nci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Taşkent’te düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150'nci Genel Kurulu kapsamında, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir araya geldik. Yakın bağlarımızdan güç alarak hem ikili hem de Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde ilişkilerimizin ulaştığı ileri seviyeden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdiğimiz görüşmede, parlamentolarımız arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek için atılacak adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Numan Kurtulmuş
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